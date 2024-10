No queda duda que Eugenio Derbez está siendo muy exitoso en Hollywood, pues no solo está triunfando como actor, sino como director, pero ¿Qué hay sobre los hijos?

Eugenio Derbez se prestó a una plática para Despierta América, donde habló abiertamente de su carrera en Estados Unidos, pero también admitió que por ser lo famoso que es ahora, ha dejado carentes a sus hijos.

Incluso, Eugenio Derbez -de 61 años de edad- admitió que ahora mismo lo está volviendo a vivir con Aitana, asumiendo que le quedan pocos años de convivencia en su infancia.

Eugenio Derbez habló con Jomari Goyso para una entrevista de Despierta América, donde admitió lo duro que le ha sido triunfar en Hollywood.

Ante ello, el actor mexicano admitió que su perfección en el aspecto laboral ha sido buena y mala, pero al menos le ha servido a sus hijos de mal ejemplo.

Eugenio Derbez admitió que hablando con Aislinn Derbez, ella le reconoció que nunca lo tomaría de ejemplo por ver la forma excesiva en que trabaja.

“Aislinn me lo ha dicho, yo no quiero vivir la vida que yo veo que tú vives porque yo no veo que tú disfrutes la casa que tienes, el coche que tienes, la vida, el dinero, no disfrutas nada”.

Eugenio Derbez, actor.