¿José Eduardo Derbez está distanciado de Eugenio Derbez? Exponen distanciamiento entre padre e hijo tras unos filosos comentarios.

En diversas ocasiones, Eugenio Derbez -de 63 años de edad- ha expresado que le hubiera gustado poder convivir más con José Eduardo Derbez.

Sin embargo, José Eduardo Derbez -de 32 años de edad- y Eugenio Derbez habían mostrado que ya mantenían una buena relación.

E, incluso, se les ha visto juntos en varias celebraciones.

Pero, tal parece que esto cambió luego de que José Eduardo Derbez decidió defender a Victoria Ruffo -de 62 años de edad- tras un comentario que realizó Eugenio Derbez.

Aunque José Eduardo Derbez confesó que no tiene problemas con Eugenio Derbez, alguien insinuó que sí hay un distanciamiento entre padre e hijo.

Con el nacimiento de su nieta, tal parecía que los problemas entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo habían llegado a su fin.

Sin embargo, todo cambió cuando Eugenio Derbez bromeó con el hecho de que a José Eduardo Derbez le gusta el alcohol por la enseñanza que le dio Victoria Ruffo.

José Eduardo Derbez no dudó en defender a Victoria Ruffo, haciendo un polémico comentario sobre la vida de Eugenio Derbez.

Tras estos comentarios, se especuló sobre un distanciamiento entre Eugenio Derbez y José Eduardo Derbez.

En un encuentro con varios medios de comunicación, José Eduardo Derbez negó estar peleado con Eugenio Derbez y aseguró que todo se encontraba bien entre ellos.

José Eduardo Derbez dejó en claro que no le molesta que su papá haya dicho sobre que el gusta la fiesta, pues él lo ha dicho varias veces.

“No pasa nada, ni lo comentamos siquiera. Pero, ¿dónde lo he ocultado?”

En su conversación, José Eduardo Derbez señaló que no habló con su papá sobre estos temas porque ellos se llevan de esa manera.

“Pues si lo cree, ya es cosa de él, pero yo nunca lo he ocultado. No, no, para nada (se enojó Eugenio), o sea, nos llevamos bien, de repente pesadito, pero el amor está y el cariño está”

José Eduardo Derbez