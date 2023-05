Tras ser despedido de Miembros al aire, Jorge Van Rankin está usando viejos y gastados trucos para llamar la atención y no quedar en el olvido.

En esta ocasión Jorge Van Rankin acudió como invitado al programa de radio La Cotorrisa, donde se emborrachó y terminó besándose en la boca con el comediante Slobotzky solo porque sí.

El momento se dio al final de la emisión del podcast, Jorge Van Rankin, de 59 años de edad, le sugirió a Slobotzky, de 33 años de edad, besarse por lo que sin pensarlo tanto y poniendo como pretexto los likes que recibirían, el también standupero accedió.

Jorge Van Rankin le pide un beso a Slobotzky (Ricardo Pérez / YouTube)

Jorge Van Rankin y Slobotzky se besan en la boca

Evidentemente borracho, Jorge Van Rankin se acercó a José Luis Slobotzky y le plantó un beso de poquito, acción que fue aplaudida por el creador de contenido Ricardo Pérez, de 28 años de edad.

No conforme con el beso que evidenció su necesidad de recibir atención, el excolaborador de Hoy, lanzó insultos a sus detractores y más tarde aseguró que le gustó besar al comediante.

Incluso, le pidió a Ricardo Pérez un beso -también en la boca- pero éste se negó y aunque en tono de burla aseguró que sería “nada más por el gusto” dio por concluida la emisión.

¿Jorge Van Rankin en decadencia?

No es ningún secreto, Jorge Van Rankin está desempleado y su programa de entrevistas está en picada.

Verás, Jorge Van Rankin suele entrevistar a personas famosas y aunque sus programas no han sobresalido le pareció una excelente día pedirle una entrevista a Ricardo Salinas Pliego una vez que fue despedido del talk show nocturno.

No obstante, el presidente de TV Azteca, de 67 años de edad, rechazó al conductor públicamente, pero no porque éste lo planeará así sino que la oferta la recibió vía Twitter.

Jorge Van Rankin, en el desempleo, ya no con sigue entrevistas; ni Ricardo Salinas Pliego quiere hablar con él (Especial)

“Nombre, yo no me enojo, lo que pasa es que hay muchos delicados y todo toman como enojo, jajaja. Gracias por su interés de entrevistarme, pero no gracias”, tuiteó como respuesta al ‘Burro’ quien le pidió no enojarse tanto y sin más le extendió una invitación.