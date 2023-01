Durante un encuentro con la prensa, el locutor de radio de 59 años de edad, Jorge Van Rankin, desaprobó de manera tajante la relación de Luis Miguel con Paloma Cuevas

Esto luego de que los reporteros le preguntaran a Jorge Van Rankin su opinión respecto a la relación de su ex amigo, el cantante mexicano de 52 años, quien junto a su nueva novia de 50 años, protagonizó la portada de una revista.

Su opinión, de acuerdo con Jorge Van Rankin, se debió a que él ya vivió una experiencia similar; por lo cual incluso tachó de “baja” la acción de Luis Miguel.

Durante un encuentro con la prensa publicada por el periodista Edén Dorantes, Jorge Van Rankin habló sobre su entrada al ‘Hotel de Los Famosos’ y la relación de Luis Miguel.

Y es que luego de que Jorge Van Rankin revelará que empezará a grabar el programa a finales de enero, el locutor fue cuestionado sobre Luis Miguel.

Sin embargo, además de saber sobre el nuevo disco del cantante mexicano y su nueva novia, Jorge Van Rankin aseguró que desconocía los demás aspectos de la vida del llamado Sol de México a quien lleva años sin hablarle.

Por su parte, los reporteros insistieron en el tema de Luis Miguel y Paloma Cuevas; pues cabe mencionar, la pareja protagonizó la portada de la revista ‘Semana’.

Y de acuerdo con el artículo, Luis Miguel y Paloma Cuevas ya no esconden su relación, sino que incluso la presumieron con una lujosa cita que incluyó viaje en jet privado y una comida en un restaurante de estrella Michelín.

Pero pese a la la alegría de la nueva pareja, Jorge Van Rankin desaprobó de manera tajante la relación, ya que dijo haber vivido una experiencia similar a la del compadre de Luis Miguel y ex esposo de Paloma Cuevas.

“No pues muy mal, yo no lo haría, porque ya me lo hicieron. ”

Luego de que Jorge Van Rankin desaprobara la relación de Luis Miguel con Paloma Cuevas, el locutor reveló el motivo de su molestia.

Y es que de acuerdo con Jorge Van Rankin, hace años, un amigo “le bajó” la novia, lo cual dijo era un movimiento -valga la redundancia- “bajo”.

“Yo tenia una ex novia, la hija de una ex presidente, que me la bajó mi mejor amigo. (…) se me hace bajo eso”

Jorge Van Rankin