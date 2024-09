Jorge Losa está de regreso en Ciudad de México. Como era de esperarse, tras su participación en La Isla: Desafío Grecia y Turquía, el también actor buscó a Ferka.

Por lo que en un encuentro con la prensa, Jorge Losa habló de su relación actual con Ferka no sin antes aplicar un “no eres tú, soy yo”.

Así como volvió a negar una infidelidad con Isis Serrath, de 33 años de edad, quien fue señalada como la tercera en discordia.

Serrath ni quiere saber de Ferka ni Jorge Losa porque no tiene problema con nadie. (Especial)

Jorge Losa aplica un “no eres tú, soy yo” con Ferka cuando le preguntaron si regresaron

Jorge Losa se dice satisfecho con su participación en el reality de supervivencia de TV Azteca debido a que le ayudó a encontrar el equilibrio así como para reparar su relación con Ferka.

Sí, la alegría de Jorge Losa -de 34 años de edad- también es porque regresó con Ferka -de 38 años de edad-, a quien conoció en Guerreros.

Sin embargo, antes de confirmar la reconciliación, Jorge Losa aplicó un “no eres tú, soy yo” cuando habló de la ruptura.

Y es que el ex habitante de La Casa de los Famosos México, se culpó de la ruptura con Ferka pues asegura fue él quien no sentía amor propio, se sentía perdido...

“Siempre hubo amor, el tema era recuperar el amor por mí mismo, yo me había abandonado a mí mismo, yo era quien no entendía que pasaba” Jorge Losa

Razón por la que agradece que lo invitaran a participar en La Isla ya que tuvo tiempo para pensar y reencontrarse.

Jorge Losa niega haberle sido infiel a Ferka

Por otro lado, Jorge Losa deja claro que no hablará de su relación con Isis Serrath ya que no piensa darle publicidad a nadie y porque ya cerró ese tema; sin embargo, aclara que no le fue infiel a Ferka.

“No fue infidelidad. El tema fue otro muy diferente”, señala Jorge Losa y deja entrever que Isis Serrath era quien estaba interesada, pero él no: “Yo pensé que era una amistad”.

Finalmente, dice sentirse aliviado de que las cosas se aclararan con Ferka, de quien se separó porque ya tenían problemas; ambos estaban cometiendo errores.

Pero, seguro de que la quería en su vida en ningún momento dejó de procurarla y por ello le compró un anillo con el dinero que ganó en el reality show.

“Siempre tuvimos la casa donde nos mudamos ella y yo. Estamos juntos, estamos muy bien y adelante” Jorge Losa