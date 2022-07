El productor Jorge Levy de 55 años, contunúa en el ojo del huracán desde que la actriz Danna Ponce lo denunció públicamente de violencia sexual.

Luego de que Danna Ponce demandara ante la Fiscalía de la Ciudad de México a Jorge Levy, más de 150 víctimas rompieron el silencio, una de ellas la actriz Perla Villarelo.

Recientemente, la actual pareja del presunto victimario, Sussan Taunton de 52 años, salió en defensa del productor.

La actriz y empresaria revictimizó a Danna Ponce y la acusó de buscar fama a través de su denuncia.

Asimismo, señaló que, aunque es un pensamiento machista “así es el medio” y declaró que, las cosas que Jorge Levy no son correctas, pero son honestas, señalando que así es como suele dirigirse cualquier productor hacia sus actrices.

Finalmente precisó que la industria del cine debe cambiar, aunque también instó a que no se “satanicen” las palabras de su actual pareja.

Fue a través de sus redes sociales donde Sussan Taunton excusó a Jorge Levy:

“Chavas, las oportunidades no llegan haciendo declaraciones falsas en redes. Tristemente suena machista, sí, es lo que en este medio y en todos los medios sucede, pero sus comentarios no son ni abuso físico ni la violencia sexual que pretender sugerir. Creo que su más grande error fue ser terriblemente honesto, la verdad es que como mujer adulta tengo claro que este lenguaje debe cambiar, y eso exige que nos revoquemos y nos reprogramemos todos y cada uno de nosotros, pero no podemos satanizar a una persona que abusa de su honestidad, como si fuera un delincuente”.

Sussan Taunton