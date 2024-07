¿Juan Gabriel está vivo? El comediante JJ revela las razones por las que cree que el famoso cantante no se murió en agosto del 2016.

El mundo del espectáculo se vistió de luto luego de que el 28 de agosto del 2016 se reveló la muerte de Juan Gabriel en Santa Mónica, California, Estados Unidos.

En ese momento se dio a conocer que Juan Gabriel murió a los 66 años de edad víctima de un ataque cardíaco.

Desde ese momento han surgido varias teorías que aseguran que Juan Gabriel se encuentra vivo, incluso algunos famosos han apoyado está versión.

Tal es el caso del comediante JJ -de 48 años de edad-, quien en una entrevista reciente aseguró que Juan Gabriel está vivo y su familia lo protege.

Olga Breeskin no cree que Juan Gabriel esté vivo por esta triste razón

Juan José Mendoza Muñoz, mejor conocido como El Comediante JJ, concedió una entrevista con Yordi Rosado donde habló sobre su trayectoria.

Durante su conversación, el comediante JJ habló de su admiración por Juan Gabriel y cómo marcó su trayectoria.

“Me compraba todos los videos de todos sus conciertos y no me quitaban de ahí. Me ponen a Juan Gabriel y se acaba JJ”

El comediante JJ