Gustavo Adolfo Infante le mentó la madre a Jorge Carbajal y la prueba está en video; así empezaron las rencillas entre los conductores.

Para nadie es un secreto que Gustavo Adolfo Infante -de 58 años de edad- tiene enemigos en todas partes y no podía ser una excepción con sus colegas.

Jorge Carbajal -de edad desconocida- no soporta a Gustavo Adolfo Infante y su enemistad terminó en una llamada llena de insultos.

Jorge Carbajal contó que Gustavo Adolfo Infante suele tener una actitud déspota con el personal que trabaja y que lo rodea.

Al respecto, el conductor de En Shock cuenta que cuando él era productor de Juan José Origel -de 76 años de edad- Gustavo Adolfo Infante solía hacerlo menos.

Jorge Carbajal cuenta que cuando inició su programa en YouTube, Gustavo Adolfo Infante lo comenzó a insultar llamándolo “Carga bolsas de Origel”.

Ante los constantes insultos, Jorge Carbajal se defendió y Gustavo Adolfo Infante no soportó, por lo que le llamó por teléfono para mentarle la madre.

Jorge Carbajal narra que esta llamada ocurrió un sábado y Gustavo Adolfo Infante lo comenzó a insultar.

La pelea entre Jorge Carbajal y Gustavo Adolfo Infante se originó en 2020, por lo que este audio fue publicado ese año.

El conductor de En Shock no se quedó callado ante los insultos de Gustavo Adolfo Infante y lo retó a pelearse.

“Yo no tengo problema ya lo sabes. A mí no me amenaces, aún no nace el que me amenace. Chin.. a la tuya. Lo bueno que te dolió, a mí no me amenaces, cuando quieras enano. Si le tuviste miedo a René Franco imagínate a mí”

Jorge Carbajal