El actor estadounidense Jonah Hill, famoso por películas como ‘El lobo de Wall Street’ y ‘No miren arriba’, anunció su retiro de la vida pública, por una importante razón vinculada con su salud mental.

Jonah Hill se prepara para estrenar el documental ‘Stutz’, que se enfoca en la salud mental en general y aborda cómo afecta a las estrellas de cine la presión bajo la que viven al estar siempre en el ojo público.

Ante el aprendizaje obtenido durante el rodaje de su documental, Jonah Hill dio a conocer en una carta pública que...

“... no me verán promocionando esta película, ni ninguna de mis próximas películas”

El portal especializado Deadline fue el primero en divulgar la carta, en la que Jonah Hill destaca que el el propósito de su documental “es brindar terapia y las herramientas que aprendí en la terapia a una amplia audiencia para uso privado”.

En esa línea, Jonah Hill señala que el rodaje de ‘Stutz’ le permitió hacer un descubrimiento sobre los efectos que ha tenido en su salud mental el estar expuesto al ojo público:

“A través de este viaje de autodescubrimiento dentro de la película, he llegado a la conclusión de que he pasado casi 20 años experimentando ataques de ansiedad, que se ven exacerbados por las apariciones en los medios y los eventos públicos”

Con base en ello, Jonah Hill anunció que a pesar de estar muy contento con el resultado de ‘Stutz’, ha tomado una importante decisión que afectará su promoción, pero será en beneficio de su salud mental:

“Estoy muy agradecido de que la película se estrene mundialmente en un prestigioso festival de cine este otoño, y no veo la hora de compartirla con el público de todo el mundo con la esperanza de que ayude a quienes están luchando. Sin embargo, no me verán promocionando esta película, ni ninguna de mis próximas películas, mientras doy este importante paso para protegerme. Si me enfermara más al salir y promocionarla, no estaría actuando fiel a mí mismo o a la película”

Jonah Hill