En medio de la polémica, Johnny Depp sorprendió al aparecer y tocar durante el concierto de Jeff Beck, amigo y músico inglés del actor.

Al parecer el actor Johnny Depp se tomó un descanso este fin de semana en Inglaterra, esto en el marco del cierre y en espera del veredicto del juicio contra su ex Amber Heard.

En donde sin que nadie lo esperará, el actor Johnny Depp subió al escenario con Jeff Beck en pleno concierto desde Sheffield, Inglaterra.

Johnny Depp sorprende al tocar en concierto de Jeff Beck (Especial)

Johnny Depp canta y toca la guitarra sorpresivamente en concierto de Jeff Beck

El actor Johnny Depp apareció por sorpresa cantando y tocando la guitarra en concierto de Jeff Beck.

En lo que es su primera aparición pública en medio del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, por lo que el actor se dejó ver de la manera más relajada posible.

Y pese a la tensión durante las últimas semanas, Johnny Depp se mostró de los más animado, cantando y tocando la guitarra junto a Jeff Beck.

Johnny Depp sorprende al tocar en concierto de Jeff Beck (Especial)

Luego de que Johnny Depp fuera el invitado sorpresa de Jeff Beck, músico inglés y un muy buen amigo del actor.

En donde ambos artistas dieron muestra de su talento musical, al tocar juntos ‘Isolation’, canción popular por ser una de sus colaboración musicales entre ambos artistas; mismo tema que se trata de un cover de la canción de John Lennon de 1970.

Asimismo, esta no fue la única canción en donde Johnny Depp tocó la guitarra junto a sus amigo Jeff Beck, el actor también interpretó los temas:

What’s Going On de Marvin Gaye

Little Wing de Jimi Hendrix

Con este hecho, el actor Johnny Depp deja ver que sus allegados siguen siendo tan amigos como siempre, pese al escándalo por el juicio con Amber Heard, actriz y ex esposa del actor.

En donde, no solamente Jeff Beck de manera indirecta ha mostrado su apoyo a Johnny Depp.

Tan solo basta recordar que hace unas semanas, durante una de las presentaciones del ex integrante de The Beatles, Paul McCartney, compartió un video en el que aparece Johnny Depp interpretando la canción ‘My Valentine’, del álbum del británico Kisses on the Bottom.

Asimismo, durante el juicio de Johnny Depp, uno de los testigos a favor del actor fue nada más ni menos que una de sus ex novias, la supermodelo británica Kate Moss, quien mostró su apoyo al testificar y aclarar un rumor en el que aseguraban que había sido agredida por el actor en unas escaleras.