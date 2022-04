Johnny Depp se defendió de las acusaciones de maltrato expresadas por su exesposa y aseguró que nunca golpeó a Amber Heard.

A una semana de haber iniciado el juicio por difamación que emprendió contra Amber Heard, Johnny Depp subió al estrado el martes 19 de abril.

En el Tribunal de Circuito del Condado de Fairfax, en Virginia, Johnny Depp reconoció que su relación con Amber Heard no fue miel sobre hojuelas, sin embargo, aseguró que jamás fue violento con ella:

“Hubo discusiones y cosas así pero nunca llegué al punto de pegarle a Heard de ninguna forma. Nunca le he pegado a una mujer en mi vida”

Las declaraciones de Johnny Depp responden a las acusaciones de Amber Heard, quien lo acusó de golpearla, asfixiarla y patearla en diversas ocasiones a lo largo de su relación.

Amber Heard también afirmó que Johnny Depp la agredió sexualmente durante una pelea que tuvieron en Australia, en 2015.

Ante ello, Johnny Depp dijo que está concentrado en “limpiar su imagen” y por ello demandó a su exesposa:

“La verdad es lo único que me interesa. Las mentiras no te llevarán a ninguna parte, pero las mentiras se basan en mentiras y generan más mentiras. Estoy obsesionado con la verdad”

Los abogados de Johnny Depp sostienen que las acusaciones son falsas y tuvieron un impacto “devastador” en la carrera del actor en Hollywood.

Para ilustrarlo, señalaron que Johnny Depp tuvo que renunciar a su papel de capitán Jack Sparrow en “Piratas del Caribe” y se le apartó de la saga cinematográfica ‘Animales Fantásticos’.

Durante su declaración bajo juramento, Johnny Depp aseguró que los primeros años de su romance con Amber Heard “fueron demasiado buenos para ser verdad”:

Pese al mundo perfecto en el que pareció vivir, Johnny Depp dijo que pudo percatarse de cosas que a la larga se volvieron problemáticas:

“Sin embargo, hubo cosas que se quedaron en mi cabeza, que noté que podían convertirse en un dilema en algún momento. Por ejemplo, cuando trabajaba mucho y regresaba tarde a casa después de trabajar, ella me sentaba en el sofá, me daba una copa de vino, me quitaba mis botas... Nunca había experimentado eso antes en mi vida, y se volvió constante en nuestra rutina”

Johnny Depp