Jhonny Caz, de Grupo Firme, reveló que fue maestro y bailarín de danza folklórica en Tijuana, Baja California, antes de ser el exitoso cantante en el que se ha convertido hoy día.

El martes 31 de mayo, Jhonny Caz, de Grupo Firme, acudió como invitado a ‘EALE El podcast’, programa conducido por la influencer Daniela Rodrice.

Durante la emisión, Jhonny Caz, de Grupo Firme, bromeó sobre la ironía de las profesiones que ha ejercido, pues dijo que en el pasado promovía acciones en contra de lo que ahora parece fomentar.

En su visita a ‘EALE El podcast’, Jhonny Caz, de Grupo Firme, le contó a Daniela Rodrice a qué se dedicaba antes de convertirse en la tercera voz de Grupo Firme.

En un principio, el hermano de Eduin Caz dudó en responder, pues consideró que su profesión del pasado está en un polo completamente opuesto al de su actual carrera:

“No me lo vas a creer, no me lo vas a creer... pues yo daba clases, yo era maestro de prepa, de las ciencias sociales”

Jhonny Caz, tercera voz de Grupo Firme