Mediante los ángeles de Tania Karam, Jenni Rivera se comunica con Gustavo Rivera 9 años después de su muerte en un accidente aéreo.

De acuerdo con la mediúm del programa ‘Sale el Sol’, Jenny Rivera tenía un mensaje y una pregunta para su hermano Gustavo Rivera.

Durante el noveno aniversario luctuoso de la cantante Jenni Rivera, su hermano Gustavo Rivera tuvo una sesión espiritista con Tania Karam en el programa mañanero ‘Sale el Sol’.

Y mientras Tania Karam habla sobre la carrera del cantante, la médium dijo estar recibiendo un mensaje de Jenni Rivera para él.

De acuerdo con Tania Karam, Jenni Rivera le pido que le dijera a su hermano que para ella él siempre significo la palabra: ‘nobleza’.

Asimismo dijo la conductora del programa, Jenni Rivera le agradeció a su hermano, quien rompió en llanto, por todo el apoyo que le brindó incluso cuando las cosas no eran fáciles par ellos.

Seguido de este emotivo momento, Jenni Rivera preguntó a su hermano si su muerte se debió a alguna traición por parte de su familia y es que dijo esa idea no la dejaba descansar en paz.

“Me dice ‘a mi parte el corazón pensar que alguien de mi familia a mi me odie tanto que they want to see me death (que me quiera ver muerta)’”

Tania Karam