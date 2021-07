Jenni Rivera ahora en unos leggins; fanáticos critican su diseño

Pedro Rivera, el padre de Jenni Rivera, ahora sacó una línea de ropa con el rostro de la cantante , sin embargo, el diseño de sus leggins no logró favorecer a los fanáticos.

El rostro de Jenni Rivera está colocado en un costado de los leggins que pueden ser adquiridos en una variedad de colores, a pesar de ello el diseño no tuvo muchas aprobaciones.

Hace 4 días, Pedro Rivera uso su cuenta de Instagram para dar a conocer el diseño de leggins que hicieron con el rostro de Jenni Rivera.

A pesar de que este esta disponible en 4 diferentes modelos y en distintos colores, los fanáticos expusieron su punto de vista sobre el producto.

Los leggins tienen un valor de 900 pesos, aparte se cobra el gasto del envío. Sin embargo, pareciera que los fanáticos no están dispuestos a pagar esa cantidad.

Los fanáticos de Jenni Rivera se hicieron valer de la red social para hablar sobre el “desafortunado” diseño que pocas estarían dispuestas a lucir.

“Con perdón de Jenni que en paz descanse pero eso se ve muy corriente no seria cosas que ella le hubiera gustado hacer o ver (sic)”.

“Jajaja ni loca me pondría una de edad me sentiría ridícula una blusa si pero un leggins no jamás (sic)”.

