J Balvin presume sus piernas en una sexy minifalda, atuendo que pensó lucir en un desfile de moda en Nueva York. *Bad Bunny seguramente está orgulloso.

Mediante su cuenta de Instagram, J Balvin sorprendió a sus seguidores al pedirles que lo ayudarán a elegir su vestuario para dicho evento de Balenciaga; sin embargo, dejó a más de uno con la boca abierta al mostrar los looks.

J Balvin publicó una serie de fotografías luciendo cuatro looks los cuales estaban basados en dos tipos de faldas, una corta y una larga y ancha, prenda que acompañó con una camiseta de color negro.

J Balvin (@jbalvin / Instagram)

“¿Cuál es tu estilo favorito? De los 4 estilos”, preguntó el cantante a sus seguidores, quienes eligieron la falda corta ya que dejaba al descubierto las torneadas piernas del artista.

“Definitivamente uno”, “Corta siempre”, “Jajaja me encantas”, “En la 1 te vas cabrón”, “Lo importante es que hay salud”, “Bb la primera claramente”, “Brutal todo”, “Esa falda corta está muy sexy”, le expresaron.

J Balvin (@jbalvin / Instagram)

J Balvin no se salva de las críticas

No obstante, J Balvin también fue criticado: “Esto no ve la a gustar a Tupac”, “Qué ridiculez”, “¿Benito, eres tú?”, “Una cosa es la moda y otra ya no encontrar la forma de llamar la atención y verse afeminado”,

“Mi estilo favorito es aquel que te haga lucir como lo que eres: un hombre”, “Qué decepción”, “Ponte serio brother, ya tienes un hijo, ¿tan pequeño lo quieres confundir?”, “Tupac se está revolcando en su tumba”, “Una marioneta más, que ridículo te ves”, le escriben.

J Balvin (@jbalvin / Instagram)

J Balvin debuta como diseñador

Cabe recordar que hace unos años, J Balvin debutó como diseñador con la empresa “Colombiamoda”, por lo que recientemente lanzó su nueva colección de ropa llamada “Amor y Paz”.

La nueva línea incluye chamarras y pantalones de hombre así como faldas y vestidos que pueden usar tanto mujeres como varones. Además de camisetas y cardigans.

No es la primera vez que el artista causa polémica con sus looks, a él le encanta llamar la atención así como se ha unido a los famosos que demuestran que su género no los limita por lo que se sienten libres de usar vestido si así lo desean.