J Balvin hizo “oídos sordos” a Residente, pero admite que sí le dolió. El cantante finalmente habla del pleito que en los últimos días ha acaparado titulares.

Aunque J Balvin se habría mantenido al margen sobre los constantes ataques públicos que recibe de Residente, su paciencia está llegando al límite por lo que hoy finalmente aborda el tema.

En una conversación que J Balvin sostuvo con Bizarrap, el cantante de género urbano confesó que las palabras de Residente sí le han dolido pues lo consideraba su amigo.

“Yo lo consideraba amigo, pana. Por eso dolió”, dijo tras asegurar que está abierto a una reconciliación aunque su relación no volvería a ser como antes.

“Hay muchas cosas que la gente no sabe y no las voy a contar. Cada quien tiene su conciencia tranquila. Yo sé lo qué dije, ¿por qué no salí a hablar? A palabras necias, oídos sordos”, subrayó.

Así como indicó que ya está acostumbrado a los escándalos sobre todo por ser una figura pública, por lo que agradece el apoyo y amor de Valentina Ferrer y ahora de su hijo.

¿Qué ocurre entre J Balvin y Residente?

El conflicto entre J Balvin y Residente comenzó cuando el cantante de género urbano llamó a boicotear a los Latin Grammy donde fue nominado en una categoría y donde Rubén Blades iba a tener un homenaje.

La petición no le gustó a René Pérez quien destacó el trabajo de Rubén Blades así como subrayó la importancia de la asistencia de los artistas latinos a tan importante entrega.

Por si fuera poco, se lanzó contra J Balvin pues comparó su música con un carrito de hot dog, en referencia a que a mucha gente le puede puede gustar por ser popular pero “cuando se puede comer bien, la gente va a un restaurante”.

Meme de la reacción de J Balvin por palabras de Residente. (@jefe_oscarsho / Twitter)

Las cosas se salieron de control cuando J Balvin lanzó una línea de productos inspirados en el ataque de Residente, por lo que éste sacó la artillería completa el pasado 3 de marzo.

Ese día, el productor Bizarrap lanzó su colaboración con René Pérez. Llegó el tema de ocho minutos de duración contiene estrofas que arremeten en contra de J Balvin.

Hasta el momento el conflicto sigue siendo un tema público.