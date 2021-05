El famoso cantante José Álvaro Osorio Balvín, mejor conocido como J Balvin siempre es tema de conversación.

En esta ocasión se trata de que J Balvin fue captado por las cámaras en un momento bastante vergonzoso.

Graban a J Balvin mientras orinaba a lado de unos contenedores

J Balvin fue grabado mientras hacía sus necesidades en un lugar público.

En el video se muestra como el cantante hacía pipí a lado de unos contenedores.

Poco antes de que termine la grabación, se puede ver como J Balvin se muestra un poco avergonzado luego de darse cuenta de que lo estaban filmando.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Nueva York, donde J Balvin ha estado promocionando su último sencillo.

¿Cuál fue la reacción de los internautas al ver la grabación?

Se puede apreciar que el video fue grabado por un amigo de J Balvin a modo de broma.

Sin embargo, la grabación no ha dejado de circular por medio de redes sociales.

Ante esto, ha habido una serie de internautas a los que no les ha causado ninguna gracia.

Los usuarios en redes sociales han mostrado una gran variedad de opiniones tanto hacia J Balvin como al video donde se muestra orinando.

Algunos usuarios han defendido el derecho a la privacidad que tiene el cantante, argumentando que no es correcto que lo hayan grabado en ese momento.

También hay quienes se han mostrado indignados por el hecho de que J Balvin orinara en un lugar público.

Y finalmente se encuentran aquellos internautas que han tomado el video con gracia.

“Wow 😳 nada se les escapa, o sea y todo a publicarlo🙄 definitivamente la privacidad se ha perdido!!”

“Que falta de respeto por el tipo que lo grabo 😮”, “Que vulgar”

“Es k cuando uno se está meando y no hay donde sorry 😂😂”, “Los hombres dónde quiera hacen pipí eso no es novedad. 🤣”

Son solo algunos de los comentarios que se pueden ver en la publicación.

También es importante mencionar que hasta el momento J Balvin no ha dado ningún tipo de declaraciones al respecto.