J Balvin desmiente embarazo de su novia Valentina Ferrer

Durante una entrevista el artista comunico que no será padre pero que espera serlo en un futuro

Durante una entrevista con la revista “Semana”, J Balvin desmintió el rumor sobre su supuesta futura paternidad a lado de su novia Valentina Ferrer.

El rumor sobre el embarazo de la argentina comenzó ya hace unas semanas e las cuales el cantante se había mantenido sin declaraciones; sin embargo, no pudo escapar de la pregunta.

Sin demasiadas vueltas, el intérprete negó rotundamente los rumores sobre que será padre y agregó que sí le gustará serlo en algún momento.

“Darle mucho amor, darle el conocimiento, o el poco que tengo, pero compartirlo con un ser que viene de ti, eso es algo que engancha mucho”. J Balvin.

Cuando le preguntaron si él y su novia Valentina Ferrer querían convertirse en padres pronto, J Balvin respondió que ambos estaban muy enamorados y que estaban “como se dice en Colombia. Estamos juiciosos” .

Asimismo, el artista mencionó que la deseada paternidad tendrá que esperar pues este año estuvo lleno de proyectos y actividades.

Proyectos y actividad de J Balvin

Este año el regatoneó rompió el récord Guinness por ser el artista con más nominaciones en una edición de los premios Grammy, la semana pasada sacó a la venta los J Balvin x Air Jordan 1 y tiene planeado un concierto virtual que se transmitirá a través de YouTube Originals.