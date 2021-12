La actriz mexicana Ivonne Montero confiesa que la madre de Fabio Melanitto no quiere saber sobre su hija Antonella y duda del origen de la pequeña de 8 años.

Recordemos que en 2018 Fabio Melanitto, ex pareja de Ivonne Montero, fue asesinado a sangre fría en la Ciudad de México, cuando él tenía 35 años.

A más de tres años de la muerte de Fabio Melanitto, Ivonne Montero se pronunció sobre las rencillas con su suegra.

“Ella cree que no es su nieta Antonella, tristemente, pero eso queda en ella”, confesó Ivonne Montero en un encuentro con la prensa.

Ivonne Montero y su hija Antonella (@IvonneMonteroOficial)

Luego de la muerte del abuelo paterno de su primogénita, Ivonne Montero reveló que el señor se quedó con las ganas de conocer a su nieta, pues la emergencia sanitaria les impidió viajar a Italia.

“El señor si quería conocerla y estaba pendiente él. Ahora solo tenemos contacto con sus primas y hermanas de Fabio”, comentó Ivonne Montero.

“Con todo lo que pasó, prefiere pensar que no es su nieta y no se da cuenta que es igualita a su papá”, añadió sobre la madre de Fabio Melanitto.

Ivonne Montero recuerda cuando la madre de Fabio Melanitto le hizo saber su descontento

Ivonne Montero recordó el momento en que su, en ese entonces suegra, le hizo saber su descontento por el romance que mantenía con Fabio Melanitto, quien era diez años más joven que la actriz.

Ivonne Montero y Fabio Melanitto (Agencia México)

“Días antes de casarnos ella me dijo que esa relación no estaba bien, ella no me quería por la diferencia de edades”, detalló Ivonne Montero.

Pese a las diferencias, la actriz le deseo lo mejor a la abuela de su hija, destacando que la menor tiene contacto con otros integrantes de la familia de Fabio Melanitto.

Cabe recordar que la pareja se divorció oficialmente en 2013, pero la protagonista de “La loba” estaba embarazada desde el 2012, razón por la que la señora duda de los orígenes de su nieta.

“Yo solo quiero que sea feliz la señora y mi hija sigue en contacto con su tía, que es la que le escribe y llama”, agregó Ivonne Montero para concluir.