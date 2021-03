Ivonne Montero revela que tiene Covid-19

Ivonne Montero causa gran polémica al revelar que está combatiendo su contagio de Covid-19 con dióxido de cloro.

A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, Ivonne Montero reveló que desde hace unos días se encontraba aislada ya que había dado positivo a Covid-19.

Sin embargo la actriz ha causado gran controversia al detallar que se encuentra tomando dióxido de cloro, aún cuando las autoridades han recomendado no utilizar este producto ya que pueden poner en riesgo la salud de las personas.

Ivonne Montero: “¡El coronavirus me alcanzó!”

En su video, Ivonne Montero confesó que lleva aproximadamente una semana aislada batallando con el Covid-19.

"Lamentablemente el coronavirus me alcanzó" Ivonne Montero

En el clip de Instagram destacó que afortunadamente no ha presentado grandes síntomas por el coronavirus.

"El primer día me dio dolor de cabeza, ya nunca más me volvió a dar, los globos oculares sí me dolían horrible por varios días y una tosecita ahí que es lo que tengo ahorita. Pero digamos que voy bastante bien. Estoy saturando muy, muy bien" Ivonne Montero

Sin embargo lo que causó gran polémica es que Ivonne Montero reveló que se encuentra tomando dióxido de cloro, pese a que diversas instituciones de salud han señalando que no se recomienda ese producto por las secuelas que trae a la salud de las personas.

"Estoy tomando los ciclos de dióxido de cloro, que es con lo que yo me he estado cuidando y protegiendo de tiempo atrás, y la verdad es que bastante tranquilo, primero Dios así siga" Ivonne Montero

La actriz confesó que afortunadamente su hija no se encuentra con ella, por lo que no hubo ningún riesgo de contagio del Covid-19.

"Estoy sola, mi hija tiene ya varias semanas con sus abuelos viviendo porque estoy trabajando, entonces no hubo ningún riesgo de contagio" Ivonne Montero

La famosa también les pidió a las personas seguir cuidándose y no bajar la guardia.

“Les mando un beso con mucho cariño, cuídense mucho, por favor no bajen la guardia y estamos aquí echándole con este bicho raro y volubre” Ivonne Montero