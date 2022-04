Durante un encuentro con la prensa la actriz de 46 años de edad, Itatí Cantoral dijo quererse tatuar el nombre de Debanhi Escobar.

Y es que Itatí Cantoral aseguró que su caso la conmovió profundamente, por lo que llevar el nombre de la joven, siendo una figura pública, sería una forma de crear conciencia.

Actualmente Itatí Cantoral tiene escrito en la mano derecha y con plumón indeleble ‘Debanhi’, esto a modo de apoyo a la familia y como protesta.

El nombre de la joven de Nuevo León, lItatí Cantoral lo estará portando durante todo un mes para ayudara crear conciencia y levantar la voz en contra de los feminicidios.

“El caso de Debanhi me movió, que me lo quisiera tatuar realmente, me lo voy a poner durante todo el mes”

