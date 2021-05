Itatí Cantoral afirma haberle sido infiel a Eduardo Santamarina

Itatí Cantoral es una famosa actriz mexicana reconocida por sus innumerables participaciones en novelas mexicanas.

Ella se casó con el también actor, Eduardo Santamarina en el año 1999. Posteriormente, en el año 2004, fue cuando decidieron ponerle fin a su matrimonio.

Durante mucho tiempo hubo una serie de especulaciones acerca de que Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina se divorciaron debido a una infidelidad por parte de él con la actriz Susana González.

Sin embargo, Itatí Cantoral ha dado a conocer en una entrevista que ese no fue el motivo de que ella y Santamarina se separaran.

Fue durante una entrevista con Yordi Rosado que Itatí Cantoral habló de cómo fue su relación con su ex esposo; la cual, de acuerdo con la actriz, “ya estaba muy mal”.

Itatí Cantoral afirmó que el motivo de su infidelidad fue que su matrimonio ya estaba a punto de colapsar.

Posteriormente Itatí Cantoral explicó que comenzó a salir con Gabriel Porras, cuando aún no estaba divorciada.

“Yo me adelanté porque empecé a salir con otra persona que se llama Gabriel Porras, no estaba divorciada yo.”

Otra de las cosas que la actriz también reveló fue que, para ese entonces, ella y Eduardo Santamarina dormían en cuartos separados.

De acuerdo con la actriz, se había perdido la comunicación de pareja.

Sin embargo, el matrimonio terminó oficialmente cuando Eduardo Santamarina se enteró de lo que había sucedido entre, su entonces esposa y Gabriel Porras.

“Yo no el inter empecé a salir con Porras y yo ya no sé si fue antes o después, pero cuando Eduardo se enteró, adiós; se terminó todo.”

Itatí Gantoral también declaró que en realidad nunca estuvo enamorada de Gabriel Porras, únicamente lo utilizó como “salvavidas”.

“Yo presiono a Eduardo para el divorcio, firmamos el divorcio y yo terminé mi relación con Gabriel Porras. Porque él supo que nunca lo quise, lo agarré como salvavidas. Yo jamás pensé que me iba a divorciar, mis papás siempre me educaron así de ‘la princesa de la casa´. Yo pensé que siempre me iban a aguantar todo. La vida no es así; ese fue el primer golpe de mi vida.”

Itatí Cantoral