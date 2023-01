Las famosas están con Shakira e Itatí Cantoral no podía quedar fuera de esta tendencia, y lamenta no haber facturado las veces que la han engañado.

Shakira, de 45 años de edad, lanzó una tiradera contra su expareja Gerard Piqué y la canción ya se volvió el tema del momento.

Varias actrices y cantantes han mandado mensajes de apoyo y admiración a Shakira, pues la catarsis de la colombiana monetiza y es poética.

Ahora, Itatí Cantoral reveló que le encantó la canción y que le hubiera gustado hacer una melodía como la de Shakira.

Itatí Cantoral (Agencia México)

Itatí no está conforme con la ‘Guadalupana’ y le hubiera gustado hacer algo como Shakira

La canción de Shakira seguirá dando de qué hablar por varios días e Itatí Cantoral ya dio su opinión sobre el tema.

Itatí Cantoral, de 47 años de edad, fue cuestionada por la prensa, sobre qué pensaba de la colaboración de Shakira y Bizarrap.

“Si engañan a Shakira, qué podemos esperar todas. Amé la canción, si era fan de Shakira, se los juro que qué talentosa, qué artista. El dolor es fuerza en el creador, la canción es buenísima” Itatí Cantoral

La actriz destacó que ya admiraba a Shakira, pero ahora le encanta su música, pues supo cómo manejar el dolor a su favor.

“Me han engañado tantas veces y ni una canción he hecho, no estamos facturando; hay que transformarlo en arte, ojalá a todas las mujeres que nos engañaran” Itatí Cantoral

¿La canción de Itatí Cantoral sería para Eduardo Santamarina?

Itatí Catoral estuvo casada con Eduardo Santamarina -54 años de edad- durante cinco años, pero la relación terminó por una infidelidad.

Según ha contado la actriz, Eduardo Santamarina la engañó con la actriz Susana González.

Itatí Cantoral narró a Gustavo Adolfo Infante, que Eduardo Santamarina se encontraba grabando la telenovela ‘Velo de novia’, cuando su matrimonio se acabó.

La actriz cuenta que Eduardo Santamarina le pedía que no lo fuera a ver a Televisa: “Yo le llevaba comida hecha por mí y él ya no quería. No, pues ya andaba con la Susana González”.

Una persona que trabaja en la televisora le reveló la infidelidad de su esposo a Itatí Cantoral; incluso le contaron que Eduardo Santamarina y Susana González se encerraban en los camerinos: “Todo Televisa sabía, menos yo”.

Itatí Cantoral menciona que sí se llevaba mal con Susana González, pero después hablaron y la perdonó.

La relación de Itatí Cantoral con Eduardo Santamarina es cordial, pues tienen dos hijos juntos y ella ya dejó al pasado atrás; aunque le hubiera gustado hacer una canción como Shakira.