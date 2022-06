¿Se levantó de mal humor? ¿No había comido? Irina Baeva se queja de la prensa: “Todo quieren saber”, dice al ser interceptada en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Y es que a Irina Baeva no le pareció que un grupo de reporteros la rodeará cuando se dirigía, junto a Gabriel Soto, a la sala de espera de su vuelo con destino a Miami, Florida.

Por lo que no pudo ocultar su molestia cuando la cuestionaron sobre los preparativos de su boda: “De la semana pasada que nos vimos, aquí 6 veces, aquí como 4 veces en el aeropuerto, nada ha cambiado, no hemos avanzado en nada”, dijo Irina Baeva.

Así como se negó a revelar su próximo destino: “Todo lo quieren saber, no les voy a decir”, dijo y de inmediato aclaró que viajarían por cuestiones de trabajo, pero que no diría a dónde.

Irina Baeva (Agencia México)

Irina Baeva se molesta al ver a Gabriel Soto respondiéndole a la prensa

Sin embargo, la prensa insistió, continuó lanzando preguntas por lo que Gabriel Soto reveló que irían a un evento de Univisión, revelación que le molestó a Irina Baeva.

“Todo quieren saber y tú todo lo cuentas”, dijo la actriz, de 29 años de edad, a Gabriel Soto de 47 años, quien respondió: “yo todo cuento”.

No obstante, para no molestar a su novia, Gabriel Soto no se detuvo en ningún momento y no respondió por qué no responde los mensajes de WhatsApp que su exsuegra le manda para bendecir sus días.

¿Por qué Irina Baeva y Gabriel Soto pospusieron su boda?

Irina Baeva y Gabriel Soto pretendían casarse el pasado 14 de mayo; sin embargo, el plan se les arruinó debido a que la familia de la actriz no pudo trasladarse de Rusia a México.

De acuerdo con la actriz, de último momento e fue imposible traer a su familia debido a que ya no había vuelos de Moscú a Cancún.

Por lo que ella y Gabriel Soto decidieron posponer su enlace matrimonial ya que ella desea que al ser un día muy importante en su vida, la familia de ambos esté presente.