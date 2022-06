Mhoni Vidente aseguró que Gabriel Soto tendría un amorío con Aracely Arámbula en ‘La madrastra’, telenovela en la que vuelven a trabajar juntos.

Aunque la pitoniza hizo su predicción asegurando “habrá encerradas en los camerinos”, Irina Baeva, la prometida de Gabriel Soto, tomó esto sin importancia.

Pese a que Gabriel Soto de 47 años de edad, ya había dicho que Irina Baeva, quien tiene 29 años de edad, no estaba celosa, ahora fue la misma actriz quien dijo “confío en él”

Sin embargo, la rusa reconoció que Gabriel Soto no le había dicho que iba a trabajar con dos de sus exnovias; “De Martha Julia se enteró cuando fue a grabar”.

Y mira que las últimas predicciones de Mhoni Vidente se han hecho realidad, pero esto a Irina Baeva la tienen sin pendiente, pues dice no celar a Gabriel Soto.

Gabriel Soto ha dado de qué hablar, después de que se reencontrara con Martha Julia quien tiene 49 años de edad, para la telenovela ‘La Madrastra’.

Sin embargo, esto no es todo, pues pese a lo que se creía Martha Julia, Mhoni Vidente aseguró que sería con Aracely Arámbula con quien Gabriel Soto podría ser infiel.

El actor tiene historia con dos de las actrices de ‘La Madrastra’:

Pese a ello, Irina Baeva se mostró segura ante los micrófonos de la reportera Berenice Ortiz y dijo tener confianza en su futuro esposo.

“Le prohibí que fuera a grabar, no es cierto, es broma. Para mí una relación de pareja se tiene que basar en la confianza, yo a Gabriel le tengo total confianza, si no se la tuviera, no estaría ni con él ni con nadie”.

Irina Baeva, actriz.