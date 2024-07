Una seria Cecilia Galliano -de 42 años de edad- dice que Irina Baeva “no es su amiga” y da pide que no le vuelvan a mencionar el nombre de la famosa.

Tras ser señalada como la tercera en discordia en el romance de Irina Baeva y Gabriel Soto, Cecilia Galliano reaccionó a la separación de la pareja.

La conductora asegura que no puede opinar sobre la vida de los famosos y de la misma manera dice que no hay una amistad con Irina Baeva.

Gabriel Soto e Irina Baeva hicieron oficial su separación luego de cinco años juntos.

Este anuncio llegó después de que por semanas se especulara una crisis, la cual se habría agravado por rumores de infidelidad del actor con Cecilia Galliano.

La ruptura de Gabriel Soto e Irina Baeva es un tema que ha puesto en la mira a Cecilia Galliano.

Cecilia Galliano no se ha salvado de ser cuestionada sobre la ruptura de la pareja, esto a raíz de que hace poco se hablaba de una infidelidad de Gabriel Soto con ella.

Rumor que incluso desmintieron y aseguraron que solo se trataba de publicidad para la obra de teatro “El precio de la fama”.

Ahora, Cecilia Galliano es contundente al confirmar que Irina Baeva “no es su amiga”.

“No tengo nada que decir, no es mi problema, no me meto en la vida privada de nadie”

Cecilia Galliano