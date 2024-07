¿Cecilia Galliano anda con Gabriel Soto? Esto dijo sobre su relación con el actor luego de que confirmó su ruptura con Irina Baeva, de 31 años de edad.

Tras varios rumores sobre su relación con Irina Baeva, Gabriel Soto -de 49 años de edad- confirmó a través de un comunicado que ya habían terminado su romance después de cinco años.

El anuncio de Gabriel Soto se dio en medio de especulaciones sobre un presunto romance con Cecilia Galliano, de 42 años de edad.

Esto después de que como parte de una estrategia de la obra El precio de la Fama, Gabriel Soto y Cecilia Galliano difundieron una foto juntos dando a entender que tenían una relación.

Luego de que su nombre se viera involucrado en la ruptura de Gabriel Soto, Cecilia Galliano habló sobre la relación que tiene con el actor e Irina Baeva.

Irina Baeva y Gabriel Soto ya no son novios; así se anunció el fin de su relación (FOTO)

VIDEO: Irina Baeva ni enterada estaba de que ya no era novia de Gabriel Soto: “Me tomó por sorpresa”

El nombre de Gabriel Soto e Irina Baeva siguen en medio de la controversia luego de que el actor confirmó el fin de su relación.

A través de un comunicado, Gabriel Soto señaló que tras varios meses de reflexión había tomado la decisión junto con Irina Baeva de finalizar su romance.

Sin embargo, algo que sorprendió es que Irina Baeva reveló que no estaba enterada que Gabriel Soto iba a compartir este comunicado pues su relación iba bien.

Tras verse salpicada por la ruptura de Gabriel Soto e Irina Baeva, Cecilia Galliano fue cuestionada sobre si tenía un romance con su compañero de la obra de teatro.

Visiblemente cansada de que le preguntaran sobre el tema, Cecilia Galliano señaló que no tenía nada que opinar sobre la vida privada de Gabriel Soto.

“No tengo nada que decir, no es mi problema. No me meto en la vida privada de nadie”

Cecilia Galliano