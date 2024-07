Geraldine Bazán -de 41 años de edad- revela que no le sorprendió la separación entre Gabriel Soto e Irina Baeva, porque ella ya se encontraba enterada de los problemas en la pareja.

Tras varias especulaciones sobre su relación amorosa, Gabriel Soto -de 49 años de edad- confirmó que su romance con Irina Baeva había llegado a su fin.

De acuerdo con el comunicado, Gabriel Soto e Irina Baeva -de 31 años de edad- terminaron su relación después de varios “meses de reflexión”.

En medio de todas las especulaciones, Geraldine Bazán ya reaccionó al comunicado de su ex esposo, pero dejó en claro que ella ya lo sabía.

Geraldine Bazán fue cuestionada sobre está situación luego de que se aseguró que Gabriel Soto le habría sido infiel con Irina Baeva.

Irina Baeva y Gabriel Soto ya no son novios; así se anunció el fin de su relación (FOTO)

Para nadie fue una sorpresa la separación entre Gabriel Soto e Irina Baeva, y es que desde hace varios meses se venía especulando sobre una ruptura.

Algunos reporteros aseguraron que Gabriel Soto e Irina Baeva ya no se encontraban juntos, pero que no habían confirmado porque tenían algunos compromisos que debían cumplir.

En medio de todas las especulaciones, Gabriel Soto compartió un comunicado en el que anunció su ruptura con Irina Baeva después de cinco años de relación.

Aunque Irina Baeva no ha reaccionado a su ruptura con Gabriel Soto, quien ya salió a hablar fue nada más y nada menos que Geraldine Bazán.

Fueron las cámaras del programa Hoy quienes captaron a Geraldine Bazán por los pasillos de la televisora de San Ángel.

Por lo que no dudaron en cuestionarle a Geraldine Bazán sobre la separación de Gabriel Soto e Irina Baeva.

Al escuchar las preguntas sobre Gabriel Soto, Geraldine Bazán se limitó a decir que no tenía nada que decir.

“La verdad es que no tengo absolutamente que decir, no tengo ningún comentario, te agradezco el interés…”

El reportero le cuestionó a Geraldine Bazán sobre si había “intuido” que el romance entre Gabriel Soto e Irina Baeva había finalizado.

Ante este cuestionamiento, Geraldine Bazán sorprendió al señalar que ella no sospechaba de un distanciamiento entre Gabriel Soto e Irina Baeva, porque ya lo sabía.

“Era lo que ya sabíamos… No lo sospechaba, lo sabía”

En su conversación con el programa Hoy, Geraldine Bazán también habló sobre su denuncia en contra Maxine Woodside.

Y es que se dio a conocer que Geraldine Bazán denuinció a la periodista por discriminación y violencia familiar.

Esto después de algunos comentarios que realizó Maxine Woodside sobre ella y su intimidad con Gabriel Soto.

Geraldine Bazán ha logrado que su proceso legal la periodista no pueda hablar de ella ni de sus hijas en su programa radiofónico o de cualquier otra forma pública.

En entrevista con Hoy, Geraldine Bazán señaló que lo que busca es crear un precedente para otros periodistas.

“Lo que se quiere lograr con eso de alguna manera es crear un precedente, si me parece que es un tema complicado, ahorita todavía no me gustaría dar detalles, porque eso está en manos de mi equipo legal”

Geraldine Bazán