¿Hubo infidelidad? Gabriel Soto no solo dio su versión a la ruptura con Irina Baeva que dio a conocer hace menos de una semana, sino que reaccionó que le habría sido infiel.

La ruptura de Gabriel Soto e Irina Baeva está llena de controversia, sobre todo porque a pesar de que había muchas señales, un segundo testimonio exhibiría a la actriz como alguien infiel.

Ante ello, Gabriel Soto -de 49 años de edad- detalló qué pasó con su relación de cinco años y si Irina Baeva le fue infiel en alguna ocasión.

¿Irina Baeva le fue infiel a Gabriel Soto? El actor prefiere no hacerse “responsable” de una traición

Ante la incertidumbre sobre lo que llevó al fin de la relación de Gabriel Soto con Irina Baeva -de 31 años de edad- el actor fue cuestionado y habló sobre la supuesta infidelidad.

Desde la relación de Gabriel Soto e Irina Baeva comenzó con rumores de que ella habría sido la tercera en discordia con su matrimonio con Geraldine Bazán, todos creían que a su historia de amor no le iba a ir bien.

Y es que luego de que él anunció su ruptura, la gente aseguraba que seguramente Irina Baeva le había sido infiel, pagándole con la misma moneda que el actor a Geraldine Bazán.

A ello se le sumó el que Alfredo Abundis, el exnovio de Irina Baeva, ventilara que durante su noviazgo le encontró mensajes con David Zepeda.

Entonces, ¿Irina Baeva le fue infiel a Gabriel Soto?

En una entrevista mostrada por Chisme No Like, Gabriel Soto prefirió no hacerse responsable sobre acciones que Irina Baeva pudo haber cometido durante su relación.

“Yo no me puedo hacer responsable por lo que hacen los demás”. Gabriel Soto, actor.

Luego de ello, declaró que prefiere enfocarse en cerrar este proceso y que solo quiere el amor que sus hijas le dan, más no pensar si Irina Baeva le fue infiel o no.

“Estoy enfocándome en mi proceso, en el amor que me dan mis hijas, en el trabajo”. Gabriel Soto, actor.

Gabriel Soto asegura que la relación con Irina Baeva no se pudo salvar

Gabriel Soto no quiso detallar si Irina Baeva le fue infiel o no, y aseguró que agotaron hasta la última instancia, pero ya no se pudo salvar su noviazgo.

El actor negó que ya no fuera pareja de Irina Baeva desde hace tiempo, pero sí confirmó que desde tiempo atrás estaban teniendo problemas.

“Llevamos tiempo tratando de solucionar problemas, finalmente las relaciones se terminan cuando una pareja no se puede llegar a entender, ya teníamos un tiempo tratando de solucionar diferencias”. Gabriel Soto, actor.

Gabriel Soto incluso dijo que acudieron a terapia de pareja, “para tratar de salvar” su relación con Irina Baeva, pero al final no funcionó.

“Terminamos en buenos términos, siempre hay que terminar las cosas con amor, con buena vibra”. Gabriel Soto, actor.

Finalmente, Gabriel Soto detalló que su relación con Irina Baeva “la guardo en el corazón” por el tiempo que duró y que le “deseó lo mejor” a su ex.