Irina Baeva finalmente habla de su relación con Gabriel Soto. La actriz aclara si sigue en pie la boda con el actor mexicano o si es verdad que cambió a éste por un artista de Hollywood.

En entrevista con el programa Despierta América, Irina Baeva, de 29 años de edad, asegura que las cosas con Gabriel Soto, de 47 años de edad, están bien, es decir, aún están juntos.

Por lo que Irina Baeva subrayó que es mentira que esté saliendo con el actor Britt George, de 50 años de edad, como informaron diversos medios de comunicación.

“Chicos, no es cierto. Nosotros siempre se lo decimos a ustedes, no sé porque la gente no nos cree, estamos bien”, dijo la artista rusa.

“Estamos bien, todo en orden, Gabriel está grabando muchísimo y entonces no hemos podido compartir mucho, por cuestión de trabajo, pero estamos bien”, agregó en un tono más serio.

Así como indicó que en la distancia aprovechan la tecnología pues hablan por FaceTime e intercambian mensajes.

Irina Baeva (Agencia México)

Irina Baeva revela cuál es su relación con Britt George

Por otra parte, Irina Baeva aseguró que la relación que tiene con el actor Britt George es profesional ya que coincidió con él en el curso de actuación que está tomando.

Por lo que la foto que se tomaron fue parte de una sesión fotográfica que realizaron sus maestros junto a las 11 personas que están tomando el curso.

Britt George (@iambrittgeorge / Instagram)

¿Irina Baeva y Gabriel Soto se van a casar?

Por lo que una vez que aclaró que entre ella y Britt George no hay ni siquiera una amistad, aseguró que aún están en pie los planes de su boda.

“Seguimos con los planes, todo está perfecto, les agradezco mucho, me tengo que ir”, dijo no sin antes dejar claro que ahora está tan ocupada, al igual que Gabriel Soto, que saben poco de la vida de ambos.

En resumen, sí hay boda, y aunque no publiquen fotos juntos ni hagan publicas sus muestras de amor, no significa nada.