Adianez Hernández -de 39 años de edad- y Augusto Bravo, se casaron en playa en el mes de agosto y apenas lo dieron a conocer.

Vía Instagram, Adianez Hernández compartió una fotografía de su boda con Augusto Bravo tras el escándalo de infidelidad a sus ex parejas.

Pues, recordemos, Adianez Hernández le fue infiel a Rodrigo Cachero -de 50 años de edad- con Augusto Bravo.

Mientras que Augusto Bravo engañó a Larisa Mendizábal, que también es ex esposa de Rodrigo Cachero.

Adianez Hernández y Augusto Bravo ya se casaron

La relación de Adianez Hernández y Augusto Bravo no fue de las más queridas cuando empezó, pues nació entre infidelidades a sus respectivas parejas.

A pesar del escándalo que embarró a Rodrigo Cachero y Larisa Mendizábal, Adianez Hernández y Augusto Bravo unieron su vida en matrimonio.

Augusto Bravo y Adianez Hernández (@adianezhzr)

A través de Instagram, Adianez Hernández fue cuestionada sobre los detalles de su boda con Augusto Bravo, que ocurrió el 17 de agosto del 2024.

Toda vez que la conductora eligió no compartir que se casó con el “amor de su vida” para evitar que les sigan tirando hate.

“Fue muy bonita, fue my hermosa, muy perfecta, con la gente y lugar que tenía que ser, llena de buenas vibras, energía linda, muy nuestra.” Adianez Hernández

Adianez Hernández sólo compartió una fotografía del día de su boda en la playa, donde se le ve vestida de blanco junto a Augusto Bravo.

Al respecto, la famosa prometió que irá dando más detalles del evento poco a poco.

“No es que sea algo que no queremos compartir (…) pero ahorita estoy terminando de disfrutar”, comentó

Augusto Bravo y Adianez Hernández en su boda (@adianezhzr)

¿Augusto Bravo no se quería casar? Un video de Adianez Hernández lo dio a entender

Parece que Adianez Hernández es la única feliz porque se casó con Augusto Bravo, según un video que compartió la conductora.

Adianez Hernández le preguntó a Augusto Bravo qué opinaba de su boda, mientras ambos están recostados en la cama.

Sin una sonrisa ni otro gesto que expresara emoción, Augusto Bravo fingió demencia y dijo no recordar que ya se casó con Adianez Hernández.

“Si no me acuerdo no pasó”, expresó Augusto Bravo tras el escándalo de infidelidad que rodeó a la pareja.