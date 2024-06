Adianez Hernández -de 38 años de edad- está tan enamorada de Augusto Bravo, que le quiere dar hasta veinte hijos.

Luego de que ambos se separaran de sus respectivas parejas, el romance entre Adianez Hernández y Augusto Bravo va viento en popa.

La pareja ha presumido su amor en redes sociales, por lo que podrían estar planeando dar el próximo paso a su relación: Convertirse en padres.

Hace unos meses se dio a conocer que Adianez Hernández le había sido infiel a su esposo, Rodrigo Cachero, de 49 años de edad.

Precisamente con Augusto Bravo, pareja de la actriz Larisa Mendizabal, quien es ex esposa del mismo Rodrigo Cachero.

Larisa Mendizábal recibirá pensión de su ex Augusto Bravo por serle infiel, pero le pesa cobrarle

Pese a la polémica que ha causado su romance debido a que inició cuando ambos tenían pareja, Adianez Hernández y Augusto Bravo aseguran estar felices.

Adianez Hernández y Augusto Bravo continúan viviendo su relación a pesar de las criticas, algo que presumen en redes sociales.

Adianez Hernández aprovechó para manifestar abiertamente el amor que siente por su pareja, confesando que quiere tener 20 hijos con él.

“Chiquito bebé. Me caso, le doy un hijo mañana, dos, tres, cuatro, cinco, veinte; los que quiera”.

A través de su cuenta en Instagram, Adianez Hernández indicó que está muy enamorada de Augusto Bravo.

Igualmente, aclaró que sus sentimientos los estaba expresando sin el objetivo de lastimar a Larisa Mendizabal.

Además, dejó entrever su deseo de llevar su relación al siguiente nivel al agrandar la familia y convertirse en padres.

Adianez Hernández no descartó tener un tercer bebé revelando el género que quiere tener e incluso expresó la ilusión de tener gemelos.

“Ya tengo dos, un tercero no le diría que no. De chiquita siempre soñaba con 4. Es más, soñaba con gemelos. Si Dios me quiere mandar en algún momento de la vida otro, esta vez creo que sí necesitaría la niña y si fueran gemelas (mejor)”

Adianez Hernández