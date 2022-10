El día domingo 2 de octubre en la Plaza Andares en Zapopan, Jalisco se libró una balacera la cual muchos creyeron se derribó de un intento de secuestro al cantante Julión Álvarez.

Y es que en redes sociales varios videos de los hechos en donde al final se mencionaba la presencia de Julión Álvarez en la plaza comenzaron a circula.

Sin embargo, Julión Álvarez aseguró el no se encontraba al momento de los hechos, aunque sí admitió sí había visitado la plaza entre otros detalles.

Durante un encuentro con los medios de comunicación el cantante de 39 años de edad, Julión Álvarez dio más detalles sobre la balacera ocurrida en la Plaza Andares y Puerta de Hierro.

Y es que se mencionó en varios videos que la balacera se había derivado de la búsqueda de Julión Álvarez por parte de un grupo delictivo.

Sin embargo, el cantante aseguró en redes sociales que a pesar de sí haber estado en las plazas ese día, él no estaría involucrado con los hechos.

Asimismo aseguró el cantante, él se encontraba de camino al aeropuerto ya que tenía una presentación en Pachuca, Hidalgo.

De acuerdo con Julión Álvarez el se enteró de la balacera entrando al aeropuerto gracias a sus amigos y familiares quienes le preguntaron por su estado de salud pero que él aún no sabía de la balacera.

“Entrando al aeropuerto me habla la familia, pues asustados ‘oye que esta pasando, que pasó’ pos de que me esta hablando”

En cuanto a porque se le vinculó aclaró el cantante el cree que se debe a que sí estuvo en la plaza y varios agentes de seguridad a lo vieron.

“Yo ni sabía de que me estaban hablando, me mencionan al último, creo yo me vieron ahí los de seguridad, los del ballet, los de la plaza y me retire y a lo mejor pues en ese momento pasó”

Julión Álvarez