Además de descartar un romance con Marco Antonio Regil, Ingrid Coronado aclara si se encuentra en una batalla legal contra la viuda de Fernando Solar, quien murió el pasado 30 de junio.

En un nuevo encuentro con la prensa, que sirvió para la promoción de su nuevo libro “Mujerón: conquístate, ámate y enciende tu poder femenino”, Ingrid Coronado, de 48 años de edad, aclaró asuntos sobre su vida personal.

Ingrid Coronado se dijo felizmente soltera así como aseguró desconocer de dónde surgió el rumor que involucra al presentador mexicano así como hizo énfasis en no hacer caso en todo lo que se dice.

Aunque no le gusta hablar de su vida privada, Ingrid Coronado dijo estar feliz disfrutando a sus hijos, quienes con ayuda de terapia han sobrellevado la pérdida de su padre.

Por lo que inevitablemente los reporteros que la rodeaban la cuestionaron sobre los conflictos que tiene con Anna Ferro, quien actualmente viviría en una propiedad que por derecho les pertenece a los hijos de Ingrid Coronado.

Por lo que conductora de televisión y radio insistió en que solucionará ese tema por la vía legal, pero sus palabras no bastaron ya que nuevamente le insistieron.

“Se dice que Ingrid quiere sacar a ciertas personas de un inmueble que le pertenece”, pronunció un reportero por lo que de inmediato Ingrid Coronado lo negó.

“Les voy a decir una cosa al respecto. Yo no he iniciado ningún tramite legal, ni del fideicomiso, ni del juicio de sucesión ni del testamento, no he iniciado nada”

Ingrid Coronado