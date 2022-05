Ingrid Coronado no quiere que sus hijos lean su nuevo libro ‘Mujerón’, en el que habla sobre las situaciones más dolorosas de su vida y cómo logró salir adelante. ¿Por qué?

Durante las entrevistas de promoción que ha ofrecido, Ingrid Coronado ha revelado las poderosas razones que tiene para mantener a sus hijos alejados del contenido de su segundo libro.

Asimismo, Ingrid Coronado reveló que con motivo del lanzamiento de ‘Mujerón’, decidió retomar su faceta como cantante, con el apoyo de Aleks Sintek.

Ingrid Coronado afirmó que cuando sus hijos supieron que por fin había terminado su segundo libro, le expresaron lo orgullosos que estaban de ella por su nuevo logro.

Sin embargo, Ingrid Coronado confesó que ninguno de sus vástagos ha leído ‘Mujerón’, ni desea que lo hagan porque en él revela muchas intimidades:

“Yo me puedo mostrar desnuda ante quien sea, pero no ante mis hijos, finalmente sí, la convivencia que tenemos en casa tiene que ver con todo lo que comparto en este libro, pero no me encantaría que conozcan mis historias, creo que en ‘Mujerón’ hay muchas cosas de mí, como mujer adulta, que no sería lo más adecuado que ellos conocieran”.

