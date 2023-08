Inés Gómez Mont reaparece tras robo a casa de Miguel Bosé y un chismoso comunicador la exhibió.

El asalto a la casa de Miguel Bosé sigue dando mucho de qué hablar, pues a 6 días de que ocurrieran los hechos, el cantante acudió a realizar la denuncia correspondiente.

También ha circulado el rumor de que la casa que habita Miguel Bosé -de 67 años de edad- pertenece a Inés Gómez Mont o a su familia.

Miguel Bosé no fue la primera víctima de asalto; a su vecina Pati Chapoy le pasó hace 2 años

Una teoría asegura que Inés Gómez Mont estaría involucrada en el robo, pues supuestamente los ladrones se llevaron documentos, dinero y fotografías de la casa .

Ahora, un conocido chismoso revela que Inés Gómez Mont niega estas acusaciones, pero ¿acaso no está prófuga?

Miguel Bosé vive en un fraccionamiento ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón, mismo lugar donde viviría la mamá de Inés Gómez Mont, de 40 años de edad.

Hay quienes piensan que sí puede ser posible que Inés Gómez Mont esté relacionada con el robo a la casa de Miguel Bosé, pues son muchas coincidencias.

Sin embargo, Gustavo Adolfo Infante -de 58 años de edad- reveló que Inés Gómez Mont niega estas acusaciones.

“Ella dice que no (Inés Gómez Mont sobre los rumores en su contra) Habló con Laura Flores, la productora de De Primera Mano, ellas son amigas, y le preguntó y dijo que no, que no es su casa”

Gustavo Adolfo Infante