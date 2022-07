Luego de que saliera a la luz la noticia de que Inés Gómez Mont es buscada por fraude fiscal, se han desatado diversos rumores de que la conductora estaría en Pachucha.

De acuerdo con el periodista Jorge Carbajal, la presentadora de noticias habría huido a una “casota” ubicada en Pachuca, Hidalgo en compañía de sus hijos.

El periodista Jorge Carbajal dijo que no revelaría la dirección exacta de la casa en Pachuca donde se encuentra Inés Gómez Mont por motivos de privacidad; ‘tampoco les voy a dar la dirección, no me pasen a fregar’.

No obstante detalló que la propiedad donde se encontraría la conductora sería tipo vacional con la que ella y su familia pasaban los fines de semana o días festivos.

“Resulta que se acordó que tenían una casota, que era como el rancho, y que se fue para allá con los chamacos, que está allá recluída a las afueras.” Jorge Carbajal

Víctor Álvarez Puga traicionó a Inés Gómez Mont y por eso decidió tramitar su divorcio, aseguran

Inés Gómez Mont estaría viviendo en un domicilio ubicado a las afuera de Hidalgo solo con sus hijos, pues al igual de los rumores de su estadía en Hidalgo, se dice que la conductora ha iniciado su trámite de divorcio con su esposo, Víctor Álvarez Puga, quien también es buscado por las autoridades.

Cabe destacar que Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga son buscados por las autoridades por los delitos de:

Delincuencia organizada con fines de lavado de dinero

Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Peculado.

Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga (Instagram/Inés Gómez Mont)

Según explicó Jorge Carbajal, el esposo de Inés Gómez Mont, Víctor Álvarez Puga traicionó de manera cruel a la conductora, quien ahora estaría ‘super embarrada’ con las autoridades.

“Ya está, el marido le volteó todas las cosas y Víctor Manuel Álvarez Puga sólo tiene una orden de aprehensión para ir a dar a a Almoloya de Juárez, donde iba a dar Laura Bozzo, porque en realidad él solo tiene una demanda por muy poquito dinero, sin embargo, quien está súper embarrada es Inés Gómez Mont”. Jorge Carbajal

Este sería el principal motivo por el que la conductora estaría ya iniciando su trámite de divorcio con Víctor Álvarez Puga y además estaría intentando vender su mansión en la Ciudad de México.

Inés Gómez Mont habría llegado a acuerdo con las autoridades para evitar ser arrestada hasta septiembre de 2022

La ubicación de Inés Gómez Mont, no sería lo único que reveló el periodista, ya que también detalló la conductora habría llegado a una acuerdo con las autoridades mexicanas para evitar ser arrestada.

El presunto acuerdo al que llegó Inés Gómez Mont tendría un plazo a vencer hasta septiembre pero muy probablemente la conductora lograría extenderlo hasta diciembre del 2022; ‘para pasar navidad en Pachuca’.