Inés Gómez Mont está en Chiapas, revela su exsuegra Tita Bravo, quien no entiende por qué las autoridades correspondientes no han dado con su paradero aún cuando ella lo ha dicho en varias ocasiones.

A través de la revista TV Notas, la exsuegra de Inés Gómez Mont vuelve asegurar que la conductora está en México, específicamente en Chiapas, donde está resguardada junto a su esposo en una casa de seguridad.

Según Tita Bravo, Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga tienen familia en ese estado así como varios negocios por lo que le suena ilógico que la policía no pueda dar con su paradero.

“Me enteré que estuvieron unos días en CDMX y después se movieron a Chiapas”, cuenta y asegura que sus nietos ya no están al lado de su madre ya que ésta no quiere ponerlos en riesgo.

“Me parece que están en otro sitio bajo el cuidado de la mamá de Inés”, subraya y a la par doña Tita Bravo reprocha que sus nietos no estén junto a su hijo por lo que no descansará hasta que así sea.

“No sé si en Chiapas o Puebla (estén mis nietos), sigo investigando. Javier, mejor que nadie, podría cuidarlos”, insiste y evidencia que los niños han dejado de ir a la escuela.

Tita Bravo, Inés Gómez Mont (Agencia México)

Exsuegra de Inés Gómez Mont teme por su seguridad

Aunque no es la primera vez que la exsuegra de Inés Gómez Mont habla de ella, Tita Bravo amenaza con no quedarse callada aún cuando teme por su seguridad y vive intranquila.

“Hace unas semanas fui a una cena con unos amigos y me desmayé porque he estado intranquila”, afirma y se queja de no poder comer ni dormir como se debe pues anda muy nerviosa.

El motivo es que no perdona que las autoridades no den con el paradero de la conductora o no quieran ir por ella ya que -asegura- existen muchos conflictos de interés.

“Si caen ellos, caen otros diez o veinte más”, dice y está segura de que hay gente muy pesada, incluso deportistas, involucrados en los sucios negocios de su exnuera, delitos que no se basan en robo de dinero sino en secuestros.

Cabe mencionar que Inés Gómez Mont y su esposo están acusados por delito de peculado, delincuencia organizada y lavado de dinero.