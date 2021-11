Imanol Landeta sobre su calvicie: “Empecé a quedarme pelón a los 14 años”

El actor y cantante en retiro, Imanol Landeta, habló sobre sus problemas de calvicie, revelando: “empecé a quedarme pelón a los 14 años”.

Imanol Landeta fue una de las estrellas infantiles más exitosas de su tiempo, logrando protagonizar varias telenovelas y lanzar varios discos.

Sin embargo, de un momento a otro desapareció de la vida pública. ¿Sus problemas de calvicie tuvieron algo qué ver? Imanol Landeta habló ampliamente sobre el tema.

En entrevista para el programa ‘El minuto que cambió mi destino’, Imanol Landeta comentó que sus problemas de calvicie comenzaron cuando apenas era un adolescente.

Esto no fue algo sorpresivo, ya que su padre, el actor Manuel Landeta, padece el mismo problema desde muy jóven y por eso lo alertó de lo que le esperaba:

La caída de cabello Imanol Landeta se agravó a principios de sus años 20, cuando seguía en el mundo de la actuación y por ello, dijo, “tuvo que hacer malavares” para disimularlo:

La calvicie suele provocar problemas de autoestima en quienes la padecen. ¿Fue ese el problema de Imanol Landeta? El actor de 34 añoslo negó, afirmando que se acepta tal como es:

“Mi papá me fastidia y me dice: ‘Rasúrate’. Normalmente me estoy pasando la rasuradora y así me mantengo; es lo que es, hay que quererse”

Imanol Landeta