Imanol Landeta flechó a esta guapa actriz desde que eran niños; a la fecha sigue siendo su crush pese a que nunca le ha hablado.

Desde que era pequeño, Imanol Landeta mostró su gran interés por la actuación y la música. Gracias a su carisma y belleza, el hijo de mayor de Manuel Landeta se convirtió en una de las estrellas infantiles entre los 90s y 2000s.

Debido a su gran popularidad, Imanol Landeta logró conquistar el corazón de varias niñas que lo veían en diferentes proyectos. Tal fue el caso de una guapa actriz que quedó fechada por el famoso.

Pero ¿quién es la guapa actriz que quedó enamorada de Imanol Landeta de 35 años de edad y hasta la fecha sigue siendo su crush?

Imanol Landeta se convirtió en una de las estrellas infantiles más populares de la televisión mexicana. A una corta edad el famoso protagonizó diferentes telenovelas donde también mostró su talento para la música.

Desde niño, Imanol Landeta logró conquistar el corazón de varias personas, tal fue el caso de una guapa actriz que quedó fechada del famoso a una corta edad.

Se trata nada más y nada menos que de Daniela Luján de 34 años de edad quien reveló que aunque el tiempo ha pasado Imanol Landeta sigue siendo su crush.

En diversas ocasiones Daniela Luján ha confesado que a los cinco años se enamoró de Imanol Landeta y aunque ambos trabajaron juntos, jamás pudo confesarle sus sentimientos ya que nunca le habló.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, Daniela Luján reveló si es verdad que Imanol Landeta es el amor de su vida como confesó en Pinky Promise.

Daniela Luján confesó que en su momento exageró un poco al señalar que era el amor de su vida porque en realidad no lo conoce.

En su video, Daniela Luján destacó que la última vez vio a Imanol Landeta fue hace más de 20 años, pero siempre tendrá un enamoramiento pues fue su primer crush.

Durante su conversación Daniela Luján destacó que conoció a Imanol Landeta cuando eran niños, ya que trabajaron juntos en Plaza Sésamo.

Sobre por qué nunca tuvieron un romance, Daniela Luján confesó que en realidad ella nunca le pudo hablar a Imanol Landeta ya que se ponía muy nerviosa.

“Estábamos juntos en Plaza Sésamo, yo me ponía muy nerviosa, yo no le hablaba. Por dentro decía: ‘Dios por favor que sea mi novio’ pero nunca le hablaba porque me ponía muy nerviosa”

Daniela Luján reveló que siempre deseó ser novia de Imanol Landeta pero nunca pasó ya que ella no se atrevió a hablarle.

En su entrevista Daniela Luján destacó que en realidad Imanol Landeta no es el amor de su vida porque no lo conoce y nunca ha hablado con él.

“Imanol siempre fue mi crush, hasta la fecha claro que sé algo de Imanol y es como ‘hay Imanol’. Pero no es el amor de mi vida literalmente, porque yo no lo conozco, yo no sé su filosofía de vida, no sé qué piensa”

Daniela Luján