Daniela Luján ha estado en la actuación desde que era una niña y ha compartido escena con estrellas infantiles como Imanol Landeta, quien asegura es el amor de su vida y ha estado enamorada de él desde que era niña.

La actriz de 34 años es recordada por su participación en telenovelas como ‘El diario de Daniela’ y ‘Luz Clarita’.

Actualmente participa en el spin-off de ‘Una familia de 10′ llamado ‘Tu crees’ donde sigue interpretando su papel de Gaby.

Daniela Lujan también tiene un podcast con sus compañeras y amigas, Jessica Segura y Mariana Botas.

Las tres fueron invitadas del programa ‘Pinky Promise’ y Daniela Luján reveló el nombre de su ‘amor platónico’.

La actriz estuvo contando anécdotas junto a sus amigas y reveló que el ‘amor de su vida’ desde que tenía 5 años es Imanol Landeta, quien también fue estrella infantil y con quien trabajó en su infancia.

Cuando ambos trabajaban juntos surgieron rumores de que habían sido novios, pero Daniela Luján aclaró que nunca había ocurrido a pesar de que le gustaba.

“Fue un rumor, si Imanol hubiera andado conmigo, yo sería otro pende...en la vida” dijo Daniela Luján.

Narró que ha intercambiado mensajes en redes sociales, pues hace unos días Imanol Landeta le contestó una historia de Instagram.

“Imanol me escribió, eso pasó hace tres días, él me comentó en una historia, le contesté todo lo que me escribió, eso pasó hace tres días. Él me comentó en una historia, le contesté todo lo que mes escribió, soñé con él y mi novio está al tanto de todo”

Daniela Luján