Este lunes trascendió que el actor mexicano Ignacio López Tarso, está hospitalizado por una neumonía.

En entrevista con Maxine Woodside para su programa ‘Todo para la mujer’, el actor Juan Ignacio Aranda, hijo de Ignacio López Tarso compartió que el histrión lleva una dieta estricta.

Detalló que “no puede comer en un restaurante, porque una dieta normal le puede hacer daño; entonces, es mejor prevenir”.

Precisó también que “en los hoteles siempre se le manda una dieta, una dieta especial; no grasa, no cítricos, no irritantes, no picante, poca grasa”.

Asimismo, compartió que “todo tiene que estar muy suave, porque sino no puede comerlo”.

Debido a los estrictos cuidados que ha llevado, Ignacio López Tarso se encuentra lúcido, estable y recuperándose.

¿Por qué fue hospitalizado Ignacio López Tarso?

Este lunes, Juan Ignacio Aranda reveló que su papá Ignacio López Tarso, fue hospitalizado por neumonía.

Según detalló, Ignacio López Tarso se encuentra “lúcido, platicador y bien de ánimo”, además de asegurar que “no es Covid ni Influenza”.

Señaló que “va a estar algunos días para que lo nivelen y pueda regresar a su casa, pero está bien, está de buen humor, está con antibióticos”.

Asimismo, comentó que el actor “ya se quiere ir a su casa pero tiene que estar algunos días” y este martes precisó que permanecerá otros cinco días en internado y en observación.

Ignacio López Tarso (Cuartoscuro)

A pesar de ello, dijo que Ignacio López Tarso está “comiendo, despierto” y reiteró que tiene muy buen ánimo, el mismo que lo caracteriza.

Incluso, comentó con algunos medios de comunicación que “ya hasta coquetea con las enfermeras”.

En una entrevista para ‘Ventaneando’, Juan Ignacio Aranda comentó que su papá obtuvo la basteros tras asistir al aniversario 70 del Teatro Hidalgo.

Explicó que muchos ya no llevaban cubrebocas y al salir hacia mucho frío en la Alameda, aunado a que Ignacio López Tarso no llevaba bufanda o un buen abrigo.

Finalmente, señaló que " está llena su agenda”, pues pretende regresar al teatro, filmar una película, además de augurar que “el sábado ya va a estar en casa”, pues el doctor “estaba sorprendido de lo bien que estaba”.