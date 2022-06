El primer actor Ignacio López Tarso fue hospitalizado al padecer neumonía, pero su familia manifestó que se encuentra de buen ánimo e incluso ‘coquetea con las enfermeras’.

A sus 97 años, Ignacio López Tarso sigue activo en la actuación, principalmente en teatro y asegura que quiere trabajar hasta el último día de su vida.

Hace unos días el actor recibió un Doctorado Honoris Causa en Artes y Humanidades por su trayectoria y además colocó la primera piedra de un teatro de la Universidad de Ixtlahuaca (CUI).

Es por eso que cuando su familia informó que Ignacio López Tarso había sido hospitalizado, el público se alarmó y temió por el estado de salud del actor.

Sin embargo, el actor envió un mensaje donde manifestó estar estable y su hijo afirmó que está de buen ánimo.

Ignacio López Tarso (Cuartoscuro)

Ignacio López Tarso está de buen humor y ‘coquetea con las enfermeras’

Juan Ignacio Aranda, hijo del primer actor, agradeció en sus redes sociales el buen servicio de los paramédicos que atendieron a su padre.

Dijo que que Ignacio López Tarso saldrá pronto del hospital, pues se encuentra lúcido, platicador y con hambre.

El programa ‘De Primera Mano’ estuvo afuera del hospital donde el actor se encuentra internado y entrevistó al hijo del primer actor.

Juan Ignacio explicó que su padre ha respondido favorablemente a los medicamentos y descartan que padezca Covid-19.

“Mi padre está bien, es un roble, es un hombre muy fuerte, sorprendió a los galenos desde ayer” dijo Juan Ignacio durante un encuentro con los medios.

Ignacio López Tarso. Vigencia a sus 92 años de edad. (Cuartoscuro)

Explicó que lo llevaron al hospital porque el actor padecía fiebre y tenía un semblante decaído. Afortunadamente al día siguiente tenía apetito y estaba totalmente lúcido.

“Hoy está mejor, lúcido totalmente, ya se quiere ir a su casa. Ya coqueteó con dos o tres enfermeras. Está gracioso, platicador” Juan Ignacio Aranda

Juan Ignacio Aranda dijo que a su padre no le gustan los hospitales y desde hace 2 años no pisaba uno, incluso había dicho: “Espero no volverlos a ver nunca más”.

Ignacio López Tarso está siendo sometido a medicamentos que le administran vía intravenosa y nebulizaciones.

Menciona que seguirá internado unos días más, pero sigue estable y dentro de cinco o siete días podría regresar a su casa.

Ignacio López Tarso está en reposo absoluto, pero pronto podría regresar a su casa y seguir con sus proyectos en el teatro.