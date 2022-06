Hijo de Ignacio López Tarso cree que el que no haya usado cubrebocas durante sus eventos perjudicó su salud, aunque afortunadamente se descartó que tenga Covid-19.

Durante la tarde del martes 31 de mayo se dio a conocer que Ignacio López Tarso había sido hospitalizado por una neumonía bacteriana.

Aunque se reveló que se encontraba recuperando satisfactoriamente, su hijo Juan Ignacio Aranda dio más detalles sobre su estado de salud y reconoció que el haber acudido a tantos eventos pudo perjudicar su salud.

Ignacio López Tarso arremete contra familia de Silvia Pinal: “ahí no había calidad”

Tras recibir su Doctorado Honoris Causa en Artes y Humanidades, Ignacio López Tarso alarmó a sus seguidores al revelarse que se encontraba hospitalizado.

En medio de la controversia por su estado de salud, el hijo de Ignacio López Tarso rompió el silenció y reveló que vivieron grandes momentos de angustia al ver que la salud de su papá había empeorado.

En entrevista con Javier Poza, Juan Ignacio Aranda reconoció que Ignacio López Tarso de repente se sintió mal por lo que con su hermana no dudaron en hablar a una ambulancia.

“Mi padre de repente se nos puso mal, muy mal, se nos desvaneció. Le subió muchísimo la fiebre desgraciadamente, tenía casi los 40° y no dudamos ni un segundo mi hermana y yo en llamar a la ambulancia”

Juan Ignacio Aranda destacó que desconocen como pudo contraer la neumonía bacteriana, aunque destacó que en los últimos días su papá ha salido mucho por lo que probablemente esto haya sido un factor.

Durante su conversación, Juan Ignacio Aranda puntualizó que el hecho de que Ignacio López Tarso no haya usado cubrebocas pudo haber perjudicado su salud.

A Aleida Núñez le gusta “lo natural”; no le atraen las mujeres

Para el hijo de Ignacio López Tarso las personas ya se olvidaron del uso del cubrebocas, sin embargo es un elemento importante para evitar más enfermedades.

“El domingo fuimos al teatro Hidalgo, hacía mucho calor, el cubrebocas en la mano y no en la boca como debe de ser. Ese fue tal vez nuestro error, descuidamos también el cubrebocas, no uso cubrebocas, el público tampoco, ya la gente casi no usa cubrebocas y pudo haber sido eso”

Juan Ignacio Aranda