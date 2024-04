Humberto Zurita ya trae pleito con el hijo de Cepillín y ni está enterado; el actor rechazó la serie del payaso y le llueven insultos.

Ricardo González Gutiérrez, mejor conocido como Cepillín, murió el 8 de marzo de 2021.

Su hijo, Ricardo González Jr. ha homenajeado la memoria de Cepillín desde su muerte y ha planteado la idea de hacer una bioserie, pero esto ya provocó un conflicto.

El hijo de Cepillín se molestó con Humberto Zurita -de 69 años de edad- porque el actor negó que él quiera interpretar al conocido payaso en su bioserie.

Cepillín Jr compartió un video en redes sociales, donde lamentó que Humberto Zurita haya expresado que para hacer una bioserie, primero debe leer el guión.

“El periodista le pregunta a Humberto Zurita que, qué opinaba de interpretar al personaje de Ricardo González Cepillín, él menciona que no estaba enterado”

El hijo de Cepellín se molestó, porque siente que las respuestas de Humberto Zurita fueron despectivas al dar a entender que la vida del “payasito de la tele” no daría para una bioserie.

Ricador González Jr. considera que Humberto Zurita es soberbio al minimizar la trayectoria de Cepellón, aunque nunca lo dijo en la entrevista que dio a De Primera Mano.

Las opiniones se dividieron, pues mientras unos se ofendieron con Humberto Zurita por no querer ser Cepillín, otros aseguran que está en su derecho de elegir su proyectos.

Humberto Zurita se encuentra trabajando en distintos proyectos y reveló a De Primera Mano, si era verdad que daría vida a Cepillín en su bioserie.

“No sabía, ni sabía que iban hacer la biosere de Cepillín, pero no sé, si me llega la oferta ya veremos qué hacemos con eso”

El actor nunca se negó a interpretar a Cepillín, incluso mencionó que si le envían la oferta él la consideraría, pero tendía que checar las fechas.

“Todo el resto del año ya lo tengo cerrado. No sé, tendría que conocer guión, porque las bioseries son algo muy complicado”

Humberto Zurita cree que las bioseries son complicadas, pero por los problemas legales que podrían surgir en la familia del personaje.

El actor no hizo menos la carrera de Cepillín, más bien expresó que esperaba que el guión hablara de su carrera y no de otros eventos que dejaron mal al personaje.

“Yo me baso mucho en los guiones, no en cuánto me vas a pagar y listo, siempre pido una sinopsis de personajes”

Humberto Zurita