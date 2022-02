En el programa Hoy, Ernesto Laguardia cuenta cuando una actriz se descontroló y lo golpeó en serio porque se había tomado el personaje como real.

Tras su aparición en la telenovela ‘Contigo si’, Ernesto Laguardia retomará el personaje que realizó en ‘Corona de lágrimas’ para su segunda parte.

Sin embargo, el actor confesó que en una de las pruebas una actriz lo golpeó en serio. Ernesto Laguardia vivió momentos muy difíciles tras la muerte de su mamá Yolanda Longega Castellanos.

Tras varios años de estar alejado de la televisión en México, Ernesto Laguardia regresó a la actuación. El actor confirmó que será parte de la segunda parte de ‘Corona de lágrimas’.

En entrevista con el programa Hoy, Ernesto Laguardia recordó el personaje Rómulo Ancira. El actor señaló que a pesar de que fue un villano, las personas lo siguen recordando con gran aprecio.

Ernesto Laguardia señaló que en esta segunda parte su personaje seguirá haciendo maldades tal como la primera parte. Además se mostró muy feliz de retomar a un gran villano.

En ese sentido Ernesto Laguardia recordó que en una de las pruebas una actriz se lo tomó muy en serio y lo golpeó de verdad. Pese a que le pareció divertida la anécdota no quiso revelar el nombre de la famosa que le pegó.

“Estuvo muy divertido, hasta me pegaron y todo. Una actriz perdió el control y me empezó a pegar, ‘espérame estamos actuando’ y dijo ‘es que me desesperaste’ le digo si eso está padre”

Ernesto Laguardia