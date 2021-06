Ernesto Laguardia fue uno de los conductores y actores más populares de la televisión mexicana. El famoso consiguió gran popularidad gracias a su carisma.

Tras varios años de estar alejado de la televisión en México, Ernesto Laguardia reveló que pronto podría regresar con un nuevo proyecto en Televisa.

En entrevista para el programa Hoy, Ernesto Laguardia reveló que se encuentra a un paso de regresar a la televisión en México.

Sin adelantar más detalles sobre el nuevo proyecto, Ernesto Laguardia puntualizó que se encuentra muy emocionado y en caso de que se concrete estará dispuesto a compartirlo.

Ernesto Laguardia confesó que se sentía muy contento de regresar a Televisa, lugar donde trabajó por 44 años.

Durante su entrevista también fue cuestionado sobre los rumores que aseguraban que se había separado de su esposa, tras 14 años de relación.

“¿En serio?, no sé, de repente dicen muchas cosas que no tienen nada qué ver, pero no, no fue así, estamos juntos y estamos contentos. Ya llevamos muchos años juntos, y cada vez mejor, así que contento, nuestros hijos creciendo muy sanos, muy bien y así es que feliz de la vida”

Ernesto Laguardia