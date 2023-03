Acá te contamos de qué murió Ignacio López Tarso, actor que estuvo hospitalizado y que lamentablemente este 11 de marzo del 2023 dio su último suspiro.

El fallecimiento de Ignacio López Tarso a los 98 años de edad, ha dejado en luto a todo la industria audiovisual de México por su importante trayectoria en el cine, el teatro y la televisión.

Pese a que Ignacio López Tarso confesó que quería llegar a los 100 años para seguir en los escenarios y el mundo del espectáculo, problemas de salud acabaron con su incansable carrera actoral.

Las causas de la muerte de Ignacio López Tarso fue una neumonía que se agravó y una oclusión intestinal, por las cuales fue ingresado al hospital StarMedica Roma 1, el pasado 3 de marzo.

El 7 de marzo, se informó que intentaron colocarle una sonda nasogástrica a Ignacio López Tarso, no obstante, el doloroso tratamiento no fue tolerado por el cuerpo de Ignacio López Tarso.

Aunque el 9 de marzo, el hijo de Ignacio López Tarso, Juan Ignacio Aranda, dejó ver alguna esperanza para la recuperación de su padre que se encontraba lúcido, este sábado 11 de marzo en la tarde el diagnóstico cambió.

Juan Ignacio Aranda compartió con los medios hoy que la neumonía de su Ignacio López Tarso era lo más grave que padecía, sin embargo, el emblemático actor también sufría insuficiencia renal, cardiaca y pulmonar.

Además el hijo de Ignacio López Tarso aseguró que su padre ya no podía hablar ni comer y se encontraba semi inconsciente.

“Tiene insuficiencia renal, cardíaca, pulmonar, etc. Está semi inconsciente. No puede hablar. No puede comer. Le puse a Vivaldi en la madrugada. Estuve con él desde las 11 pm”

Juan Ignacio Aranda, hijo de Ignacio López Tarso