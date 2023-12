En una foto familiar, Hilary Duff de 36 años de edad, confirma que está en la dulce espera de su cuarto bebé.

Hilary Duff compartió con sus fans una postal navideña en compañía de su esposo Matthew Koma de 36 años de edad, y con sus tres hijos sorprendiendo a todos con una maravillosa noticia.

La cantante quien tiene una expresión de sorpresa en su rostro confirma que está embarazada, pues colocó su mano sobre su vientre.

Matthew Koma y Hilary Duff se conocieron por primera vez en el 2013, comenzaron a salir hasta el 2017, un año antes de darle la bienvenida a su hija mayor Banks.

Después se casaron oficialmente en el 2019, en donde la pareja dio la bienvenida a su segunda hija Mae en el 2021.

Su hijo Luca de 11 años de edad, es fruto de su relación con su ex marido Mike Comrie, quienes se separaron en el 2014.

