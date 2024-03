Hijo de Silvia Pinal -de 93 años de edad- ya se mentalizó y está “preparado para lo peor” con la diva del cine mexicano.

Silvia Pinal lleva 6 días en hospital, luego de que fuera ingresada para tratar una herida en su espalda.

Luis Enrique Guzmán -de 53 años de edad- ha estado al pendiente de su mamá y dio algunos detalles del estado de ánimo de Silvia Pinal.

Silvia Pinal permanece en el hospital y Luis Enrique Guzmán reveló a los medios su estado de salud.

La diva del cine mexicano está estable, pero sus médicos decidieron que permanezca en el hospital para seguir tratando la llaga que tiene en la espalda.

Luis Enrique Guzmán reveló a los medios que la herida de Silvia Pinal está sanando y están muy optimistas sobre su estado.

Silvia Pinal podría ser dada de alta al final de esta semana y seguirá su recuperación en casa.

Luis Enrique Guzmán no quiere pensar en la inminente muerte de Silvia Pinal, pero es consciente de que eso puede pasar, así se lo refirió a la reportera Berenice Ortiz.

“¡Ay!, no sé, eso sí no sé la verdad, mira yo ni siquiera contemplo esa situación (la muerte de Silvia Pinal) porque yo veo a mi jefa más fuerte que nunca, entonces no lo estoy considerando a corto plazo ni nada, al revés”

Luis Enrique Guzmán